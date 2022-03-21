Meta попросила прекратить производство по делу в РФ

Американская компания Meta (бывшая Facebook) в суде в Москве попросила прекратить производство по делу о запрете ее деятельности на территории России. Юрист Meta заявила, что суд в РФ не вправе рассматривать соответствующее заявление Генеральной прокуратуры России. Об этом сообщает РИА Новости.

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«Просим прекратить производство по делу: у суда нет полномочий для его рассмотрения», — цитирует издание адвоката компании.

Представитель организации подчеркнула, что так как Meta — иностранная компания, иск должен рассматриваться по месту ее регистрации.

Ранее стало известно, что Meta попросила отложить суд о запрете в России. В компании сообщили, что ей не было предоставлено достаточно времени для подготовки позиции и сбора доказательств.