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55 минут назад

Meta попросила прекратить производство по делу в России

Lenta.ruLenta.ru

Американская компания Meta (бывшая Facebook) в суде в Москве попросила прекратить производство по делу о запрете ее деятельности на территории России. Юрист Meta заявила, что суд в РФ не вправе рассматривать соответствующее заявление Генеральной прокуратуры России. Об этом сообщает РИА Новости.

Meta попросила прекратить производство по делу в РФ
Фото: ReutersReuters

«Просим прекратить производство по делу: у суда нет полномочий для его рассмотрения», — цитирует издание адвоката компании.

Представитель организации подчеркнула, что так как Meta — иностранная компания, иск должен рассматриваться по месту ее регистрации.

Ранее стало известно, что Meta попросила отложить суд о запрете в России. В компании сообщили, что ей не было предоставлено достаточно времени для подготовки позиции и сбора доказательств.

Генпрокуратура России направила в суд заявление о признании Meta Platforms Inc. экстремистской организацией и запрете ее деятельности в РФ 11 марта. В тот же день стало известно, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении Meta.

Компании,Следственный комитет,Генпрокуратура РФ,
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