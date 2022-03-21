Магазины приостановили продажу техники в рассрочку

Магазины электроники в России перестали

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продавать товары в рассрочку. Речь идет, в частности, о монобрендовой сети Apple re:Store и «М. Видео — Эльдорадо», сообщают «Известия».

Решение принято в связи с тем, что стимулировать продажи дорогой бытовой техники и электроники стало затратно из-за повышения ключевой ставки ЦБ и волатильности курсов валют, указали участники рынка.

«Рассрочка — один из вариантов промо, в рамках которого ритейлер берет на себя расходы по обслуживанию кредита. В текущей ситуации при значительном ослаблении рубля отмена дополнительных промомеханик — один из способов сдерживания розничных цен», — отметила представитель «М. Видео — Эльдорадо» Валерия Андреева.

Продажа товара в рассрочку или кредит не входит в обязанность продавцов, указали в Роспотребнадзоре. Однако если же такой договор был заключен, то его отмена не предусмотрена законодательно.

По мнению экспертов рынка, рассрочка вряд ли вернется в магазины электроники в ближайшие годы. В нынешних условиях ни вендоры, ни розничные сети делать ее не могут, поскольку это может привести к росту цен на технику, не охваченную промоакциями. Также они отметили, что в настоящее время продажи техники не будут увеличиваться. По их мнению, все может вернуться на свои места тогда, когда снизится ключевая ставка.