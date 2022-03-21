Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+6° в 
USD 103.95EUR 114.40
Войти в почту
42 минуты назад

Польша накажет оставшиеся в России компании

Лера Букина

Польша планирует ввести дополнительный налог на предприятия, продолжающие деятельность в России. Об этом заявил пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер журналистам, передает РИА Новости.

Польша накажет оставшиеся в России компании
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Им были озвучены некоторые предложения правительства, которые сейчас премьер-министр Матеуш Моравецкий рассматривает с лидерами оппозиционных фракций парламента.

Как подчеркнул Мюллер, одно из планируемых нововведений - «это вопрос дополнительного налогообложения для субъектов, которые продолжают хозяйственную деятельность на территории России».

Ранее Петр Мюллер заявил, что власти Польши на ближайшем саммите Европейского союза планируют поставить вопрос о запрете на проезд следующих в Россию грузовиков с товарами. Он отметил, что польская сторона готова к тому, чтобы «отрезать разного рода поставки». При этом Мюллер подчеркнул, что это компетенция ЕС.

Магазины Uniqlo не открылись в России

Западные страны в ответ на спецоперацию России на Украине, которая началась 24 февраля, ввели масштабные экономические санкции. В частности, они коснулись российских банков и предприятий. Ряд организаций заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в РФ.

Компании,Матеуш Моравецкий,Петр Мюллер,ЕС,
39
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители