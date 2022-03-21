Польша накажет оставшиеся в России компании

Польша планирует ввести дополнительный налог на предприятия, продолжающие деятельность в России. Об этом заявил пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер журналистам, передает РИА Новости.

Им были озвучены некоторые предложения правительства, которые сейчас премьер-министр Матеуш Моравецкий рассматривает с лидерами оппозиционных фракций парламента.

Как подчеркнул Мюллер, одно из планируемых нововведений - «это вопрос дополнительного налогообложения для субъектов, которые продолжают хозяйственную деятельность на территории России».

Ранее Петр Мюллер заявил, что власти Польши на ближайшем саммите Европейского союза планируют поставить вопрос о запрете на проезд следующих в Россию грузовиков с товарами. Он отметил, что польская сторона готова к тому, чтобы «отрезать разного рода поставки». При этом Мюллер подчеркнул, что это компетенция ЕС.