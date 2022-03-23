ВТБ улучшил условия предоставления кредитных каникул

Банк ВТБ начал предлагать розничных клиентам отсрочку платежей по кредитам вне зависимости от уровня снижения доходов и без подтверждающих документов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы кредитной организации.

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С 9 марта 2022 года ВТБ начинал принимать обращений розничных клиентов на кредитные каникулы в рамках ранее принятого федерального закона. Воспользоваться программой могли заемщики, чей доход за месяц до обращения за реструктуризацией снизился более чем на 30%.

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"С 23 марта ВТБ улучшает условия предоставления кредитных каникул для розничных клиентов. Теперь отсрочку по платежам можно получить независимо от уровня снижения дохода и без подтверждающих документов. Каникулы подключаются дистанционно в контакт-центре банка или в чат-боте "ВТБ онлайн", в офис обращаться не нужно. Лимит по кредитам, на которые распространяется отсрочка, соответствует государственным каникулам", - сообщила пресс-служба ВТБ.

Клиентам, у которых нет просроченной задолженности по кредитам, не нужно будет предоставлять в банк документы о снижении уровня своего дохода, уточнили в ВТБ. Максимальные размеры кредитов на дату выдачи соответствует объявленным ранее: по потребительским кредитам или автокредитам без залога он составляет 300 тыс. рублей, по залоговым автокредитам - 700 тыс. рублей, по кредитным картам - 100 тыс. рублей. По ипотеке размер кредита для Москвы не должен превышать 6 млн рублей, в Московской области, Санкт-Петербурге и регионах, входящих в ДФО, - 4 млн рублей, для Ленинградской области и иных регионов - 3 млн рублей.

При этом по кредитам наличными можно установить льготный период на три месяца, по ипотеке, автокредитам и кредитным картам - на срок до полугода. Программа действует до 30 сентября 2022 года.

"В случае, если сумма по кредиту выше значений, предусмотренных по государственным каникулам, физлица могут воспользоваться отсрочкой платежей по расширенной программе ВТБ. В ее рамках суммы потребительских кредитов и автокредитов не ограничены, кредит по ипотеке не должен превышать 20 млн рублей. Ипотечные заемщики могут также воспользоваться программой ипотечных кредитных каникул, которые доступны в рамках N353-ФЗ", - уточнили в банке.

Спрос на каникулы

С момента начала приема заявок (9 марта) в ВТБ поступило около 5,5 тыс. обращений от розничных клиентов с просьбой предоставить кредитные каникулы. Спрос на программу ниже значений, чем в пандемию 2020 года.