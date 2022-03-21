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30 минут назад

Известная сеть магазинов одежды продала здание пенсионному фонду

Lenta.ruLenta.ru

Известная финская сеть магазинов одежды и товаров для дома Stockmann продала свой центральный универмаг в Хельсинки пенсионному фонду Keva для сотрудников государственного сектора. Об этом сообщает газета Helsinki Times.

Известная сеть магазинов одежды продала здание пенсионному фонду
Фото: ReutersReuters

О передаче объекта компания объявила в понедельник, 21 марта. Сумма сделки составила 400 миллионов евро. Stockmann продолжит работать в здании на основании договора аренды. Фонд заплатит 390 миллионов евро, а оставшуюся часть учтет как плату за аренду на ближайшие годы.

«Мы рады, что нашли стабильного и надежного владельца недвижимости», — заявил генеральный директор сети Яри Латванен.

Окончательно закрыть сделку планируют к концу апреля. Полученную сумму Stockmann потратит на погашение долга по реструктуризации в размере более 342 миллионов евро.

Ранее в США выставили на продажу часть здания ювелирного магазина знаменитой сети Tiffany & Co — пентхаус на крыше постройки оценили в 19,5 миллиона долларов. Ювелирный магазин с жильем на крыше находится в туристическом городе Палм-Бич в штате Флорида.

Компании,Tiffany & Co,
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