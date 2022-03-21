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42 минуты назад

В Раде предложили национализировать активы российского бизнеса на Украине

ТАССТАСС

Глава налогового комитета Рады Даниил Гетьманцев предложил национализировать активы российского бизнеса на Украине. Об этом сообщает в понедельник ресурс Klymenko Time в своем Telegram-канале.

"Мы можем арестовывать и изымать имущество РФ и субъектов, что непосредственно с ней аффилированы, это два банка, что уже не работают на территории Украины - Проминвестбанк и Сбербанк, которые в первый день войны были выведены с рынка", - приводит он слова Гетьманцева.

Глава комитета добавил, что относительно других предприятий необходимы решения СНБО. По словам депутата, Украине не стоит рассчитывать на больше суммы, потому что российский бизнес не представлен в стране широко.

Компании,Экономика,Проминвестбанк,Сбербанк России,
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