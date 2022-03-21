"Мы можем арестовывать и изымать имущество РФ и субъектов, что непосредственно с ней аффилированы, это два банка, что уже не работают на территории Украины - Проминвестбанк и Сбербанк, которые в первый день войны были выведены с рынка", - приводит он слова Гетьманцева.