Глава налогового комитета Рады Даниил Гетьманцев предложил национализировать активы российского бизнеса на Украине. Об этом сообщает в понедельник ресурс Klymenko Time в своем Telegram-канале.
"Мы можем арестовывать и изымать имущество РФ и субъектов, что непосредственно с ней аффилированы, это два банка, что уже не работают на территории Украины - Проминвестбанк и Сбербанк, которые в первый день войны были выведены с рынка", - приводит он слова Гетьманцева.
Глава комитета добавил, что относительно других предприятий необходимы решения СНБО. По словам депутата, Украине не стоит рассчитывать на больше суммы, потому что российский бизнес не представлен в стране широко.