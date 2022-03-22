Хакеры поставили ультиматум оставшимся в РФ западным компаниям

Хакеры из группировки Anonymous поставили ультиматум оставшимся в России западным компаниям и пригрозили им кибератаками, если в течение 48 часов они не прекратят свою работу на российской территории. Заявление опубликовано в Twitter, передают «Известия».

Фото: Pixabay Pixabay

«Мы даем вам 48 часов, чтобы подумать и уйти из России, иначе вы окажетесь нашей мишенью!» — заявили в Anonymous.

К записи группировка прикрепила картинку с логотипами компаний, которых касается угроза. Среди них Burger King, Subway, Patreon, Raiffeisen Bank и другие.