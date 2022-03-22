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1 час назад

Хакеры из Anonymous поставили ультиматум оставшимся в России западным компаниям

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Хакеры из группировки Anonymous поставили ультиматум оставшимся в России западным компаниям и пригрозили им кибератаками, если в течение 48 часов они не прекратят свою работу на российской территории. Заявление опубликовано в Twitter, передают «Известия».

Хакеры поставили ультиматум оставшимся в РФ западным компаниям
Фото: PixabayPixabay

«Мы даем вам 48 часов, чтобы подумать и уйти из России, иначе вы окажетесь нашей мишенью!» — заявили в Anonymous.

К записи группировка прикрепила картинку с логотипами компаний, которых касается угроза. Среди них Burger King, Subway, Patreon, Raiffeisen Bank и другие.

25 февраля хакеры из Anonymous заявили о решении объявить «кибервойну» России из-за начала специальной операции в Донбассе. Злоумышленники атаковали российские интернет-провайдеры и правительственные сайты. Также они взломали сайты крупных СМИ: агентства ТАСС, «Коммерсанта», «Известий», Forbes, «Мела», «Фонтанки».

Компании,Коммерсант,
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