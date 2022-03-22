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1 час назад

Marcs: российские банки начали резко понижать ставки по рублевым вкладам

ТАССТАССиещё 6

Некоторые российские банки приняли решение резко снизить ставки по рублевым вкладам после значительного повышения в начале марта. Об этом свидетельствуют данные мониторинга ставок маркетингового агентства Marcs за период с 18 по 21 марта (есть в распоряжении ТАСС).

Российские банки начали снижать ставки по вкладам
Фото: ТАССТАСС

ВТБ 19 марта понизил ставки по управляемому вкладу с возможностью пополнения и снятия на восемь п.п., до 14%, при сроке три-шесть месяцев, по закрытому вкладу на шесть месяцев на 5-5,39 п.п., до 16-16,54%. Банк также понизил ставки по закрытому вкладу на три месяца на 3-3,1 п.п., до 18-18,27%. Сбербанк принял решение понизить ставки по рублевым вкладам на три-шесть месяцев: по управляемому вкладу на один-два п.п., до 7-14%, по закрытому вкладу на два-три п.п., до 10-18%, по комплексным вкладам со страхованием на два п.п., до 11,8-15%. Почта банк понизил ставку по закрытому вкладу на срок три месяца на два п.п., до 20%.

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Российские банки также понижают ставки по валютным вкладам. Сбербанк понизил ставки по закрытому вкладу в долларах на один-два п.п. при сроках три-шесть месяцев, до 1%, по закрытому вкладу в евро на один п.п. при сроке три месяца, до 1%. Банк также понизил ставки по управляемому вкладу в долларах на 0,99-1 п.п. при сроках три-шесть месяцев, до 0,01-0,5% (при сумме от 100 тыс.), по управляемому вкладу в евро на один п.п. при сроке три месяца, до 0,5% (при сумме от 100 тыс.).

О снижении ставок по вкладам в долларах и евро сообщили Альфа-банк (до 1%), МКБ (до 8%), Совкомбанк (до 6% в долларах, до 5% в евро), Тинькофф банк (до 3% в долларах, до 2% в евро), Промсвязьбанк (до 3% в долларах, 2% в евро) и "Открытие" (до 4% в долларах, 3% в евро).

Российские банки начали резко увеличивать доходность по вкладам в конце февраля, вслед за решением регулятора 28 февраля повысить ключевую ставку с 9,5% годовых до исторического максимума - 20% годовых. Доходность по вкладам физлиц в рублях в отдельных случаях достигла 25%, в долларах и евро - 10%. Совет директоров Банка России 18 марта сохранил ключевую ставку на уровне 20% годовых.

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