Сбер выдал рекордный объем льготной ипотеки с начала марта 2022 года

За три первых недели марта 2022 года объем выдач ипотеки по всем льготным программам в Сбере увеличился на 54,2 процента по сравнению с аналогичным периодом февраля текущего года. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Сбера.

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«Востребованность льготного ипотечного кредитования растет. Государство продолжает поддерживать такие программы, а СберБанк обеспечивает стабильную выдачу льготных ипотечных кредитов на привлекательных условиях. "Домклик" от Сбера предлагает выгодные условия кредитования: за счет использования дополнительных электронных сервисов "Домклик", сопровождающих сделку, ставки по льготным программам сейчас ниже установленных в постановлениях правительства Российской Федерации. Так, ставка по ипотеке для семей с детьми составляет 4,7 процента», — вице-президент Сбербанка, директор дивизиона «Домклик» Николай Васев.

В феврале 2022 года по всем льготным программам было выдано кредитов на общую сумму 69,5 миллирада рублей — 14,5 тысячи кредитов. За первые 20 дней марта показатель уже превысил 71 миллиард рублей — 22 тысячи ипотечных кредитов.

Наибольшей популярностью пользуются программы «Ипотека для семей с детьми», «Господдержка-2020» и «Дальневосточная ипотека». Доля программы льготной ипотеки для семей с детьми от всех госпрограмм в СберБанке составляет 47,2 процента, а общая сумма выданных по ней кредитов — 33,5 миллиарда рублей. По программе «Господдержка-2020» с начала марта 2022 года выдали кредитов на сумму 30,3 миллиарда рублей. По программе «Дальневосточная ипотека» — на 7,1 миллиарда рублей.