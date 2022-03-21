В Британии задумались о национализации «дочки» «Газпрома»

Правительство Великобритании планирует временно взять на себя управление британским подразделением «Газпрома» по розничным поставкам Gazprom Marketing & Trading Limited. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированный источник.

Собеседника агентства отметил, что Gazprom Marketing & Trading Retail Ltd, у которой более 30 тысяч бизнес-клиентов, является главным кандидатом на попадание под специальный административный режим в Великобритании. В Bloomberg пояснили, что подобный шаг спровоцировало растущее давление, которое испытывает подразделение из-за нежелания других фирм работать с РФ. Сейчас, по словам собеседника агентства, чиновники внимательно изучают ситуацию.