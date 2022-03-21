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1 час назад

В Британии задумались о национализации «дочки» «Газпрома»

Елена Прошина

Правительство Великобритании планирует временно взять на себя управление британским подразделением «Газпрома» по розничным поставкам Gazprom Marketing & Trading Limited. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированный источник.

В Британии задумались о национализации «дочки» «Газпрома»
Фото: пресс-центр "Газпром"пресс-центр "Газпром"

Собеседника агентства отметил, что Gazprom Marketing & Trading Retail Ltd, у которой более 30 тысяч бизнес-клиентов, является главным кандидатом на попадание под специальный административный режим в Великобритании. В Bloomberg пояснили, что подобный шаг спровоцировало растущее давление, которое испытывает подразделение из-за нежелания других фирм работать с РФ. Сейчас, по словам собеседника агентства, чиновники внимательно изучают ситуацию.

В подразделении «Газпрома» ситуацию не прокомментировали.

Добавим, что британские власти применяют специальный режим управления в отношении компаний в тех случаях, когда имеется необходимость обеспечить продолжение поставок различной продукции, относящейся к категории критически важной.

Компании,Газпром,
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