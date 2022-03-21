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53 минуты назад

Белый дом: американские компании сами решили уйти из России

Вероника Полынина

Американские компании покинули российский рынок по собственной воле, Белый дом не просил их уходить из России. Об этом заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает РИА «Новости».

Белый дом: американские компании сами решили уйти из России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы не просили какую-либо компанию конкретно предпринимать шаги по выходу. Мы приветствовали тех, кто принял такое решение, и им придется принимать решения по своему усмотрению», - заявила Псаки.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по «демилитаризации и денацификации» Украины. Западные страны отреагировали на это масштабными санкциями, а зарубежные компании начали массово покидать российский рынок, отказываться от дальнейших инвестиций в проекты на территории РФ и останавливать уже действующее производство.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя исход зарубежных компаний, заявил, что они сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.

Компании,Сергей Лавров,Владимир Путин,Администрация США,
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