Белый дом: американские компании сами решили уйти из России

Американские компании покинули российский рынок по собственной воле, Белый дом не просил их уходить из России. Об этом заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает РИА «Новости».

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«Мы не просили какую-либо компанию конкретно предпринимать шаги по выходу. Мы приветствовали тех, кто принял такое решение, и им придется принимать решения по своему усмотрению», - заявила Псаки.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по «демилитаризации и денацификации» Украины. Западные страны отреагировали на это масштабными санкциями, а зарубежные компании начали массово покидать российский рынок, отказываться от дальнейших инвестиций в проекты на территории РФ и останавливать уже действующее производство.