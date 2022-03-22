Власти запускают систему поддержки хлебопеков

Производителям хлеба и хлебобулочных изделий компенсируют часть затрат — такое постановление Правительства вступило в силу 22 марта. Субсидия позволит сдержать рост цен. Но торговым сетям нельзя позволять искусственно взвинчивать стоимость мучного, пользуясь сложной ситуацией, считают парламентарии.

Фото: © Алексей Сухоруков/РИА Новости © Алексей Сухоруков/РИА Новости

Не допустить спекуляции

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Компенсация хлебопекарным предприятиям, согласно постановлению, составит 2 тысячи рублей за тонну хлеба и хлебобулочных изделий со сроком хранения до пяти суток. Для небольших пекарен, которые производят около 15 тонн продукции в сутки, поддержка составит около 1 миллиона рублей за месяц, для крупных, выпекающих от 60 тонн в сутки, — более 3,6 миллиона рублей. При этом предприятие, получившее компенсацию, должно зафиксировать цены на свою продукцию. Всего на субсидии хлебопекам предложено выделить 2,5 миллиарда рублей.

Эта сумма поможет избежать роста цен на хлеб, уверен сенатор Алексей Майоров. Такая поддержка для хлебопекарной промышленности очень значимая и своевременная, сказал политик «Парламентской газете»: «Это на ценах скажется позитивно, потому что все-таки хлебопекарная промышленность — это бизнес. Он должен иметь какую-то норму прибыли. Однако не стоит говорить о сверхрентабельности — ее и не должно быть».

Поддержку производства других продуктов тоже надо обсуждать с Правительством, считает сенатор.

«Но сейчас дело не в том, чтобы просто помочь отрасли… Надо, чтобы все-таки торговля поумерила свои аппетиты и работала в определенных уровнях рентабельности. И очень важно не допустить спекуляции на рынках продовольствия», — сказал политик. Рост цен на продовольствие надо отслеживать, в том числе с участием правоохранительных органов и органов госуправления, уверен он.

Ранее депутат от ЛДПР Ярослав Нилов предложил ввести наказание вплоть до уголовного для предпринимателей, которые, пользуясь нынешней сложной ситуацией, искусственно завышают цены на товары и создают панику среди населения. Тем более что предпосылок для возникновения дефицита продуктов быть не должно, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко на совещании с председателем Правительства Михаилом Мишустиным 21 марта, сообщал ТАСС. По ее словам, ажиотажный спрос на сахар и гречку отмечали еще в начале пандемии.

«Как и в 2020 году, сейчас хочу успокоить наших граждан: мы полностью обеспечиваем себя и сахаром, и гречихой», — добавила Абрамченко.

Без госрегулирования не обойтись

С тем, что наценки на продукты надо ограничить, полностью согласен и глава Комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин (КПРФ).

«На хлебобулочные изделия, мясо, молоко и все товары первой необходимости надо цены регулировать, — считает он. — По всей товаропроводящей цепочке должен быть контроль государства». Политик напомнил, что вместе с другими соавторами подготовил законопроект, который вводит потолок наценки для социально значимых продуктов в 10 процентов.

«Во всем мире торговая наценка — 10, максимум 15 процентов. В Советском Союзе торговая наценка была максимум 10 процентов. А у нас сегодня в 2,5 раза торговая наценка больше, чем цена зерна. Это безобразие, — возмущен Кашин. — Сегодня килограмм выпеченного белого хлеба стоит 53 рубля, торговые сети продают его по 90! А крестьяне целый год горбатятся и получают 15 рублей за килограмм зерна».