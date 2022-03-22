«Нафтогаз» продолжит транзит российского газа в Европу

Как уточнили в энергокомпании, транзит прерываться не будет, его продолжат, пока это технически возможно. По словам Витренко, вопрос доставки «голубого топлива» в Европу довольно сложный. Он обсуждается на высоком политическом уровне сразу в нескольких странах. «На данный момент решение заключается в том, что, пока это технически возможно, мы продолжаем транзит российского газа. Как глава компании, я должен предоставлять бесперебойный транзит», — объяснил он.