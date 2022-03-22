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45 минут назад

В украинском «Нафтогазе» сделали заявление по транзиту российского газа

Лера Букина

Киев будет продолжать транзит российского газа в Европу, пока это технически возможно. Об этом заявил глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко в интервью Bloomberg TV.

«Нафтогаз» продолжит транзит российского газа в Европу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Вопрос транзита через Украину в Европу очень сложный. Он обсуждается на высочайшем политическом уровне и не только на Украине. На данный момент решение заключается в том, что, пока это технически возможно, мы продолжаем транзит российского газа… Как глава компании, я должен предоставлять бесперебойный транзит, пока у нас есть техническая возможность предоставлять такой транзит», — подчеркнул он.

Витренко также отметил, что российские силы во время спецоперации на Украине стараются не наносить урон инфраструктуре, с помощью которой производится транзит газа через страну.

Ранее сообщалось, что, по данным платформ RBP и GSA Platform, «Газпром» на аукционе в понедельник, 21 марта, не заказал прокачку природного газа через Польшу по «Ямалу – Европе» в апреле. Аукцион по бронированию дополнительных мощностей транзита газа через Украину на этот же месяц был отменен.

Компании,Юрий Витренко,Нафтогаз,Газпром,
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