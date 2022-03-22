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2 часа назад

"Детский мир" зафиксировал на уровне января цены на одежду и обувь после запроса ФАС

ТАССТАССиещё 3

Ретейлер "Детский мир" после совещания с представителями Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России зафиксировал на трехмесячный срок цены на одежду и обувь на уровне января, говорится в сообщении ведомства.

«Детский мир» зафиксировал январские цены на одежду и обувь
Фото: ТАССТАСС

Ранее в связи с поступившими обращениями граждан ФАС России направила в группу компаний ПАО "Детский мир" запрос с требованием предоставить данные, необходимые для анализа обоснованности повышения цен. В ответ на требование службы компания сообщила, что повышение стоимости ряда детских товаров обусловлено ростом денежных обязательств и расходов ретейлера, отменой всех промо-акций на товары и возникновением высокого спроса на продукцию, отмечается в материале.

"По результатам ряда совещаний "Детский мир" проинформировал ФАС России о том, что на три месяца фиксирует цены на отдельные позиции товаров в категориях "одежда" и "обувь" на уровне января 2022 года", - говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что ранее ретейлер принял решение о добровольном ограничении наценок на некоторые группы товаров для поддержки населения. В категориях "детское питание", "кормление и уход", "подгузники и гигиена" были определены позиции, по которым предельные наценки снижены в среднем на 16%.

Компания берет на себя обязательство обеспечить наличие этих товаров на полках магазинов, заключили в ведомстве.

Компании,ФАС России,Детский мир,
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