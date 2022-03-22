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1 час назад

Глава «Нафтогаз Украины» предложил заморозить деньги РФ на эскроу-счетах

News.ruNews.ru

Глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко предложил заморозить деньги России от продажи нефти и газа на эскроу-счетах, где средства хранятся до исполнения обязательств по договору. По его словам, которые приводит Bloomberg, это следует сделать до вывода российских войск из Украины.

Как отметил Витренко, российские войска в Украине очень осторожны относительно транзитной газовой инфраструктуры, но не жалеют распределительную инфраструктуру.

Для нас очевидно, что они не хотят наносить ущерб своим коммерческим интересам и своим коммерческим отношениям, — сказал Витренко.

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Ранее глава «Нафтогаза» заявил, что Украина будет продолжать транзит газа из России до тех пор, пока будет техническая возможность. По словам Витренко, Украина полностью контролирует транзит газа, а российский «Газпром» использует мощности согласно контракту. Он отметил, что вопрос поставки топлива сложен и его обсуждение ведётся не только на Украине.

До этого компания «Газпром» сообщила, что продолжает поставки газа для транзита через Украину в штатном режиме согласно заявкам потребителей из Европы. По контракту «Газпром» выполняет обязательства перед Украиной по транзиту газа в размере 40 млрд кубометров, или около 109,6 млн кубометров в сутки.

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