Nestle и Unilever поднимут цены на 45%

Компания Nestle предупредила партнеров о повышении цен с 1 апреля до 40%. Такой рост коснется кофе и кофейных напитков бренда, сообщают «Известия».

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На 30% подорожает Dolce Gusto и Starbucks, на 20–30% повысятся цены на детское питание Gerber, Nan Optipro, Nestogen. Какао и напитки Nesquik станут дороже 30%. Также на 20–30% поднимется стоимость готовых завтраков Cini Minis, Fitness, Kosmostars. На 25% подорожает вся шоколадная продукция.

Отмечается, что повышение стоимости обусловлено серьезными изменениями рыночной ситуации, с которым столкнулся производитель в марте. На ситуацию повлияли и логистические сложности при поставке продукции, сырья, упаковки. В настоящее время сохраняется риск перебоев при исполнении заказов, хотя меры для восстановления цепочки поставок принимаются.

На себестоимости продуктов отражается ослабление рубля до исторических минимумов, а также повышение цен на рынках сырья и упаковки, подорожание логистики.

Также с 1 апреля поднимает цены производитель пищевой и косметической продукции, бытовой химии и мороженого Unilever. Диапазон подорожания - до 45%. В России компания управляет брендами Dove, Rexona, Camay, Lipton, Calve и многими другими. Информации о том, каких именно категорий товаров коснется рост цен, нет.

В компании объясняют решение динамикой изменения валютного курса, ростом затрат на логистику, сырье и упаковку, а также изменением макроэкономической ситуации в условиях санкций.