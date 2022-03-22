Фридману предложили стать владельцем замка под Калининградом

«На днях все активно обсуждали интервью известного российского миллиардера Фридмана, попавшего под санкции и теперь вынужденного собственноручно убирать свой дом в Великобритании, потому что из-за заблокированных счетов и карт он не может оплатить услуги клининга. Многие, разумеется, троллят и потешаются (совершенно напрасно!) над Михаилом Маратовичем, а у меня к нему деловое предложение… Зачем, как говорили в фильме "Джентльмены", "искать своего лорда" в Англии, когда можно самому совершенно легально, на уникальных условиях стать "лендлордом" в Калининградской области. Ну действительно, какой смысл беспокоиться о, простите, клининге какого-то дома где-то на чужбине, который в действительности никогда не станет родным, когда у нас Михаил Маратович мог бы легко стать владельцем средневекового замка... Например, Тапиау (800 лет истории, небольшой остров, живописная пастораль, своя тюрьма и безграничные перспективы развития прилагаются). Или Лабиау (невероятная атмосфера пероговоров Альбрехта с послами Василия III (серебро нам, кстати, так и не вернули), фантастические виды на Куршский залив и возможность оставить действительный след в истории тоже идут плюсом). А есть ещё Нойхаузен, Прейсиш-Элау, форты, кирхи, усадьбы», - написал министр.