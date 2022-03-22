Кто объявил о подорожании своей продукции

Компании Nestle и Unilever объявили о повышении цен на свою продукцию с 1 апреля, пишут "Известия" со ссылкой на уведомления, которые направили производители торговым сетям. Ранее подобные заявления сделали PepsiCo и Coca-Cola. В России также подорожали автомобили и бытовая техника.

Фото: Варвара Гертье / РИА Новости Варвара Гертье / РИА Новости

Продукты питания

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Nestle и Unilever

О грядущем повышении цен компания Nestle сообщила ретейлерам в середине марта. Кофе и кофейные напитки Nescafe подорожают до 40%, продукция под брендами Dolce Gusto и Starbucks — до 30%, детское питание (Gerber, Nestogen, Nan Optipro)— до 20–30%, какао и напитки Nesquik — от 20 до 25%. Производитель также предлагает повысить цену готовых завтраков (Cini Minis, Kosmostars, Fitness) — от 20 до 30%. На 25% подорожает шоколадная продукция компании.

Unilever также уведомила торговые сети о росте цен. Подорожают бытовая химия, косметика и продукты питания, включая мороженое. Повышение составит от 10 до 45%. О каких именно марках идет речь, не уточняется. Unilever поставляет в Россию товары под брендами Rexona, Camay, Dove, Lipton, Calve.

PepsiCo, Coca-Cola и "Вимм-Билль-Данн"

Ранее, 10 и 11 марта торговые сети получили уведомление о подорожании продукции PepsiCo, Coca-Cola и "Вимм-Билль-Данн". Эти компании повышают цены с 1 апреля, 11 апреля и 28 марта соответственно.

Напитки и снеки от PepsiCo подорожают в среднем на 19%. Это касается таких товаров, как напитки Pepsi, Mirinda; чай Lipton; квас "Русский"; соки "Фруктовый", J7 и "Любимый"; вода Aqua Minerale; . чипсы Lays, Cheetos и Хрустteem.

Coca-Cola повышает цены на напитки под брендом Coca-Cola, Sprite, Fanta (14%), соки "Добрый" (16–23%) и Rich (23%), воду Bon Aqua (10%), кофе Costa (36%).

"Вимм-Билль-Данн" заявил о средневзвешенном повышении цен на 13,7% на всю продукцию, за исключением социально значимых товаров — пастеризованного молока "Домик в деревне" жирностью 2,5% и 0,5%, сметане жирностью 10% и кефире жирностью 1% того же бренда. Кроме "Домика в деревне", компания выпускает молочную продукцию под марками "Агуша", "Веселый молочник" и "Чудо".

Бытовая техника и электроника

В конце февраля сеть магазинов электроники и бытовой техники DNS подняла цены на 30%, объяснив это резким ростом продаж. Однако после вмешательства Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и Минпромторга компания снизила стоимость ряда товаров, сообщала Lenta.ru.

Тогда же в некоторых магазинах электроники появились объявления о неактуальных ценниках. В них говорилось, что новую стоимость товара нужно уточнять у продавца, передает CNews.

"М.Видео" и "Эльдорадо" при этом заявили, что поддерживают призывы Минпромторга и ФАС к ответственному ценообразованию. Конкуренты DNS заморозили цены на 140 товаров, но допустили подорожание другой продукции.

Автомобили

Компания Kia 21 марта обнародовала новые цены на свои автомобили. Подорожание не коснулось только флагманского седана K900. Рост цен на другие модели составил от 170 тысяч до миллиона рублей, пишет журнал Auto.ru.

В конце февраля цены в России подняли восемь автомобильных брендов. Речь идет об Infiniti, Opel, Peugeot, Citroen, Mazda, Hyundai, Renault и Mercedes-Benz, передает Autonews.

Так, минимальная стоимость Citroen C5 Aircross в январе составляла 2 миллиона 440 тысяч рублей, в февраля — 2 миллиона 540 тысяч рублей. Таким образом, цена модели, заявленная производителем, выросла на 100 тысяч рублей.