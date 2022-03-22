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1 час назад

Oriflame приостановит инвестиции в России

Лера Букина

Шведская косметическая компания Oriflame приняла решение приостановить инвестиции в маркетинг, тренинги и мероприятия в России, а также возможность незарегистрированным пользователям покупать продукцию онлайн. Об этом сообщает компания.

Oriflame ограничит продажи товаров для россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В связи с рядом операционных и юридических сложностей компания Орифлэйм в России считает невозможным продолжение деятельности в России в текущей форме и вынуждена принять дополнительные меры по сокращению и приостановлению отдельных операций в России, в том числе компания приостанавливает инвестиции в маркетинг, тренинги и мероприятия. Орифлэйм также приостанавливает возможность приобретения продукции незарегистрированными покупателями онлайн через Персональный Бьюти Магазин», - указано в сообщении.

Отмечается, что партнеры бренда могут продолжать работу, но с учетом всех принятых изменений.

Ранее западные страны в ответ на спецоперацию России на Украине, которая началась 24 февраля, ввели масштабные экономические санкции. В частности, они коснулись российских банков и предприятий. Ряд организаций заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в РФ.

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