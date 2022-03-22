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24 минуты назад

Британское подразделение «Газпрома» ответило на слухи о национализации компании

Лера Букина

Британское подразделение «Газпрома» по розничным поставкам — Gazprom Energy — опровергло информацию о национализации компании в Великобритании. Об этом сообщает ТАСС.

Британское подразделение «Газпрома» ответило на слухи о национализации компании
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сообщения о планах властей Великобритании национализировать британское подразделение «Газпрома» по розничным поставкам — Gazprom Energy — являются сенсационными. Компания находится в постоянном контакте с регулятором, данное решение принято не было», — указано в сообщении.

Там отметили, что компания – один из крупнейших участников газового рынка Великобритании. Также там выразили готовность продолжать добросовестно выполнять взятые на себя обязательства по поставкам газа жителям Великобритании.

Ранее агентство Bloomberg, ссылаясь на источники, сообщило, что правительство Соединенного Королевства намерено временно взять на себя управление британским подразделением компании «Газпром» по розничным поставкам Gazprom Marketing & Trading Limited. Данное подразделение, у которого более 30 тыс. бизнес-клиентов, может подпасть под «специальный режим управления», написало агентство. Оно также отметило, что этот шаг рассматривают в связи с растущим давлением, которое испытывает Gazprom Marketing & Trading Limited из-за нежелания других фирм работать с РФ.

В целях «демилитаризации и денацификации Украины» Россия инициировала спецоперацию в Донбассе. За таким шагом последовала реакция Запада. Великобритания, Евросоюз, США и Канада ввели санкции против различных секторов российской экономики.

Компании,Газпром,ЕС,
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