Дума разрешила компаниям переезжать в «русские офшоры»

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, разрешающий российским компаниям переезжать в «русские офшоры». Об этом сообщается на сайте Думы.

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Законпроект упрощает регистрацию таких компаний в российских специальных административных районах (САР) на островах Русский (Приморский край) и Октябрьский (Калининградская область).

Поправки позволят «переехать» в Россию бизнесу, который был создан до 1 марта 2022 года (ранее это могли сделать компании, созданные до 1 января 2018 года).

Законопроект не требует подтверждать деятельность на территории нескольких государств, как это нужно было раньше.

Также документ увеличивает с шести месяцев до одного года срок, в течение которого иностранные компании должны сделать инвестиции.

САР были созданы в РФ в 2018 году для репатриации капитала и защиты бизнеса от санкций. Среди льгот, которые дает регистрация в САР, - нулевой налог на полученные дивиденды при доле в капитале от 15 процентов, пятипроцентный налог на перевод дивидендов за рубеж и ноль процентов на доходы от продажи акций/долей в компаниях.

Ранее перерегистрировать компанию в САР могли только иностранные юрлица - в таком случае они меняли регистрацию на российскую и приобретали статус «международных холдинговых компаний». Новый законопроект даст российским компаниям право получить такой же статус.

ЕС планировал включить Россию в серый налоговый список из-за режима САР, как это было сделано с Коста-Рикой, Гонконгом и другими. В ЕС заявляли, что спецрайоны создают нечестную налоговую конкуренцию.