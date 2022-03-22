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54 минуты назад

Дума разрешила компаниям переезжать в «русские офшоры»

Мария Иванова

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, разрешающий российским компаниям переезжать в «русские офшоры». Об этом сообщается на сайте Думы.

Дума разрешила компаниям переезжать в «русские офшоры»
Фото: ТАССТАСС

Законпроект упрощает регистрацию таких компаний в российских специальных административных районах (САР) на островах Русский (Приморский край) и Октябрьский (Калининградская область).

Поправки позволят «переехать» в Россию бизнесу, который был создан до 1 марта 2022 года (ранее это могли сделать компании, созданные до 1 января 2018 года).

Законопроект не требует подтверждать деятельность на территории нескольких государств, как это нужно было раньше.

Также документ увеличивает с шести месяцев до одного года срок, в течение которого иностранные компании должны сделать инвестиции.

САР были созданы в РФ в 2018 году для репатриации капитала и защиты бизнеса от санкций. Среди льгот, которые дает регистрация в САР, - нулевой налог на полученные дивиденды при доле в капитале от 15 процентов, пятипроцентный налог на перевод дивидендов за рубеж и ноль процентов на доходы от продажи акций/долей в компаниях.

Ранее перерегистрировать компанию в САР могли только иностранные юрлица - в таком случае они меняли регистрацию на российскую и приобретали статус «международных холдинговых компаний». Новый законопроект даст российским компаниям право получить такой же статус.

ЕС планировал включить Россию в серый налоговый список из-за режима САР, как это было сделано с Коста-Рикой, Гонконгом и другими. В ЕС заявляли, что спецрайоны создают нечестную налоговую конкуренцию.

Минфин начал переговоры с ЕС и сообщил о двух требования европейцев, которые позволят избежать включения РФ в серый список: сделать режим доступным для российских организаций и обязать компании создавать реальные офисы при переезде.

Компании,Госдума,ЕС,
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