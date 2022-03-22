Что будет с торговыми центрами после ухода модных брендов

Уход с российского рынка зарубежных модных брендов отразился на посещаемости торговых центров. Трафик в ТЦ Москвы и Санкт-Петербурга стал снижаться. Их управляющие готовы ждать возвращения компаний в течение трех-шести месяцев, пишет "Коммерсантъ".

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости Кирилл Брага / РИА Новости

В Москве показатель Mall Index (отражает посещаемость на 1 тысячу квадратных метров торговых площадей) по итогам 11-й недели года (с 14 по 20 марта) оказался на 2,5%, чем тот же индекс годом ранее. В Петербурге снижение составило 13,8%. По сравнению с докризисным 2019 годом падение показателя достигло 22,3% для Москвы и 24,5% для Северной столицы. Такие данные приводят аналитики компании Focus.

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Руководитель направления исследований и консалтинга Focus Михаил Васильев не исключил, что падение посещаемости связано с закрытием бутиков западных брендов. В столице число посетителей из категории fashion retail, на которую приходится наибольшая часть закрытий, снизилось на 34%, в то время как магазины электроники потеряли только 10%.

По состоянию на 10 марта в качественных торговых центрах Москвы приостановили работу 42% брендов мирового уровня. Особенно это отразилось на крупных ТЦ, где такие марки занимали до 34% торговых площадей. В небольших объектах международные компании арендуют 22% площади.

Управляющий партнер RedStone Индира Шафикова отметила, что торговые центры районного значения мало пострадали. По ее словам, традиционно доля западных сетей на таких объектах минимальна.

При этом ожидается, что в крупных ТЦ падение посещаемости продолжится. Такого мнения придерживается Васильев из Focus, а также президент Baon Илья Ярошенко.

"Ожидаем падение на текущей неделе и в апреле, покупатели потратили существенные суммы на закупку товаров уходящих брендов, сахара, лекарств, средств гигиены", — сказал Ярошенко.

Васильев отметил, что в следующие две недели потребители начнут реагировать на закрытия бутиков, что приведет к новому снижению Mall Index.

Управляющий партнер "Ванчугов и партнеры" Алексей Ванчугов полагает, что торговые центры будут ждать два-четыре месяца, после чего начнут переговоры с зарубежными компаниями о возобновлении работы бутиков либо их окончательном закрытии.

"Закрытие точек продаж приводит к падению посещаемости, это может стать поводом для оставшихся ретейлеров добиваться снижения стоимости аренды", — добавил Ванчугов.

Шафикова подчеркнула, что сейчас управляющие торговыми центрами ведут переговоры о выводе на рынок новых отечественных, китайских и турецких брендов. Однако этот процесс не будет быстрым. На открытие нового магазина требуется около полугода, добавила эксперт.

Как отметил управляющий директор Российского совета торговых центров Олег Войцеховский, даже если все международные компании перестанут арендовать бутики, объекты не обанкротятся.

По его словам, арендаторы сейчас не расходовали бы деньги на содержание магазинов, если бы хотели окончательно уйти с рынка, пишет kp.ru.