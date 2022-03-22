Maersk прекращает деятельность в России

Датская судоходная компания Maersk объявила о прекращении деятельности и продаже своих активов в России. Соответствующее заявление опубликовано на сайте организации.

Фото: Amanda Perobelli / Reuters Amanda Perobelli / Reuters

«В свете продолжающегося конфликта между Россией и Украиной A.P.Moller-Maersk, будучи ответственным участником транспортного рынка, принял решение о прекращении деятельности Maersk и продаже активов компании в России», — говорится в сообщении.

В компании отметили, что холдинг также прекращает прием новых заказов на всех своих сервисах в и из РФ, включая океанские, трансконтинентальные, железнодорожные и авиационные.