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45 минут назад

Французский гигант откажется от закупок российской нефти

Lenta.ruLenta.ru

Французский гигант TotalEnergies в одностороннем порядке решил отказаться от контрактов на покупку российской нефти и нефтепродуктов, следует из сообщения компании. Сроком называется конец 2022 года.

Французский гигант откажется от закупок российской нефти
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Кроме того, компания не будет больше выделять средства для развития проектов в России, что обусловлено ситуацией неопределенности с технологическими и финансовыми ограничениями, которые могут быть ужесточены в зависимости от развития событий на Украине.

Притом, действуя в соответствии с решением Евросоюза на данном этапе сохранить поставки газа из России, TotalEnergies продолжит поставлять в Европу сжиженный природный газ с Ямала в рамках долгосрочных контрактов.

РФ может начать сокращать добычу нефти

«В отличие от ситуации с нефтью, в случае с газом ясно, что вопросы логистики делают затруднительным отказ от импорта российского газа в течение следующих двух или трех лет без ущерба для энергетики региона», — говорится в сообщении.

В начале марта TotalEnergies уже объявила, что прекратит инвестиции в новые проекты в России. В стране TotalEnergie, в частности, участвует в масштабном газовом проекте «Арктик СПГ-2», являясь совладельцем одноименного совместного предприятия, в котором 60 процентов принадлежит российской компании «Новатэк».

Компании,Новатэк,ЕС,
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