Sharp приостановила отправку своей продукции в Россию

Японский производитель электроники Sharp объявил о приостановке отгрузки товара в Россию в связи с ситуацией вокруг Украины.

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«Группа Sharp в связи с нынешней ситуацией в настоящее время приостанавливает отгрузку товара в Россию. Мы будем внимательно следить за ситуацией и действовать соответствующим образом на основе духа корпоративных норм», - указано заявлении.

Также отмечается, что компания «близко воспринимает то, что сейчас происходит на Украине, выражает свои соболезнования пострадавшим». Она выразила надежду на то, что конфликт в скором времени завершится.

Там также указали на участие компании в сборе средств и помощи для пострадавших.