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1 час назад

Sharp приостанавливает отгрузку товара в Россию

Лера Букина

Японский производитель электроники Sharp объявил о приостановке отгрузки товара в Россию в связи с ситуацией вокруг Украины.

Sharp приостановила отправку своей продукции в Россию
Фото: ReutersReuters

«Группа Sharp в связи с нынешней ситуацией в настоящее время приостанавливает отгрузку товара в Россию. Мы будем внимательно следить за ситуацией и действовать соответствующим образом на основе духа корпоративных норм», - указано заявлении.

Также отмечается, что компания «близко воспринимает то, что сейчас происходит на Украине, выражает свои соболезнования пострадавшим». Она выразила надежду на то, что конфликт в скором времени завершится.

Там также указали на участие компании в сборе средств и помощи для пострадавших.

Ранее западные страны в ответ на спецоперацию России на Украине, которая началась 24 февраля, ввели масштабные экономические санкции. В частности, они коснулись российских банков и предприятий. Ряд организаций заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в РФ.

Компании,
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