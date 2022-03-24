Оценены расходы Британии при национализации «дочки» «Газпрома»

Правительство Великобритании может потратить около 5,3 миллиарда долларов на временное управление британским подразделением «Газпрома» по розничным поставкам — Gazprom Marketing & Trading Retail Limited. Возможные расходы при национализации «дочки» компании оценил Bloomberg, передает ТАСС.

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«Временное управление компанией Gazprom Marketing & Trading Retail Limited <...> будет стоить около четырех миллиардов фунтов (5,3 миллиарда долларов)», — говорится в сообщении.

По данным агентства, компания сталкивается с растущим давлением из-за нежелания клиентов вести дела с российским бизнесом на фоне спецоперации на Украине. Также Gazprom Marketing & Trading Retail Limited испытывает трудности с оплатой счетов из-за того, что банки задерживают ее транзакции, говорится в материале.