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1 час назад

Оценены расходы Британии при национализации «дочки» «Газпрома»

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Правительство Великобритании может потратить около 5,3 миллиарда долларов на временное управление британским подразделением «Газпрома» по розничным поставкам — Gazprom Marketing & Trading Retail Limited. Возможные расходы при национализации «дочки» компании оценил Bloomberg, передает ТАСС.

Оценены расходы Британии при национализации «дочки» «Газпрома»
Фото: ТАССТАСС

«Временное управление компанией Gazprom Marketing & Trading Retail Limited <...> будет стоить около четырех миллиардов фунтов (5,3 миллиарда долларов)», — говорится в сообщении.

По данным агентства, компания сталкивается с растущим давлением из-за нежелания клиентов вести дела с российским бизнесом на фоне спецоперации на Украине. Также Gazprom Marketing & Trading Retail Limited испытывает трудности с оплатой счетов из-за того, что банки задерживают ее транзакции, говорится в материале.

Ранее «Газпром» прокомментировал сообщения о планах властей Великобритании национализировать его британское подразделение по розничным поставкам — Gazprom Energy. В компании заявили, что заявления являются сенсационными. Gazprom Energy находится в постоянном контакте с регулятором Ofgem, тот не принимал решения о введении специального режима управления или механизма гарантирующего поставщика (SOLR), прокомментировали в компании информацию.

Компании,Газпром,
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