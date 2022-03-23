Австрийцы отказались платить России за газ в рублях

OMV собирается платить за газ России в соответствии с действующим контрактом в евро. Об этом сообщил в среду глава австрийской нефтегазовой компании OMV Альфред Штерн.
"Я тоже видел сообщение в СМИ. Нам еще никто не звонил, и у нас действующие контракты, там ничего такого не оговаривалось. Я сейчас подожду, свяжется ли кто-то с нами", - сказал Штерн в интервью телеканалу Puls 24.
Отвечая на вопрос, будет ли компания и дальше платить России в евро, Штерн сказал:
"Разумеется. У нас нет другой договорной основы, я бы и не мог иначе".
Ранее в среду президент России Владимир Путин заявил, Россия откажется принимать оплату за поставки природного газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро, и перейдет к расчетам в рублях. По его словам, иностранные потребители после того, как расчеты России за газ с недружественными странами будут переведены на рубли, должны иметь возможность проводить необходимые операции.
Глава государства подчеркнул, что будущие изменения по газовым контрактам с недружественными странами коснутся только валюты платежа - она будет изменена на российский рубль.