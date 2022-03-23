Nestlé приостановит в России работу брендов KitKat и Nesquik

Швейцарский концерн Nestlé приостанавливает в России работу брендов KitKat и Nesquik. Об этом говорится в заявлении на сайте компании. Там отмечается, что компания не рассчитывает получать прибыль или платить налоги в РФ в обозримом будущем, но любая прибыль будет передана организациям по оказанию гуманитарной помощи пострадавшим на Украине. Отмечается, что работа концерна в РФ сосредоточится на выпуске детского питания и других продуктов первой необходимости.