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1 час назад

Nestlé приостановит в России работу брендов KitKat и Nesquik

News.ruNews.ru

Швейцарский концерн Nestlé приостанавливает в России работу брендов KitKat и Nesquik. Об этом говорится в заявлении на сайте компании. Там отмечается, что компания не рассчитывает получать прибыль или платить налоги в РФ в обозримом будущем, но любая прибыль будет передана организациям по оказанию гуманитарной помощи пострадавшим на Украине. Отмечается, что работа концерна в РФ сосредоточится на выпуске детского питания и других продуктов первой необходимости.

Nestlé приостановит в России работу брендов KitKat и Nesquik
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Мы приостанавливаем деятельность известных брендов Nestlé, таких как KitKat и Nesquik.<...> Разумеется, мы полностью соблюдаем все международные санкции в отношении России, — отмечается в заявлении.

Ранее компания Nestle сообщила партнёрам о повышении цен с 1 апреля до 40% на кофе и кофейные напитки бренда. Повышение цен изготовитель обосновал серьёзными изменениями рыночной ситуации, с которым столкнулся в марте. Также сыграли роль логистические сложности при поставке продукции, сырья, упаковки. Риск перебоев при исполнении заказов сохраняется до сих пор, хотя производитель принимает меры для восстановления цепочки поставок.

На себестоимость продуктов влияет ослабление рубля до исторических минимумов, а также рост цен на рынках сырья и упаковки, подорожание логистики.

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