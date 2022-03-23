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44 минуты назад

Ушедшим из РФ компаниям предложат продать свою долю

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В России работают над сохранением предприятий, иностранные собственники которых решили покинуть российский рынок. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак, выступая на правительственном часе, передает «Коммерсант».

Ушедшим из РФ компаниям предложат продать свою долю
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, в этом случае отказавшиеся работать в РФ собственники могут получить возможность продать свою долю. Новак подчеркнул, что главная задача — сохранение профиля деятельности организаций и рабочих мест.

«Разрабатываются меры по сохранению предприятий, иностранные собственники которых приняли решение по закрытию компании. При этом собственнику предоставят возможность возобновить свою деятельность или продать свою долю»,— отметил Новак.

Ранее иностранные предприятия стали массово приостанавливать работу в России в связи с санкциями стран Запада, введенными в ответ на начатую 24 февраля спецоперацию на Украине. Российский союз промышленников и предпринимателей выступил с предложением ограничить иностранных акционеров в правах. «Единая Россия», в свою очередь, предложила национализировать производства компаний, ушедших из России. «Общественная потребительская инициатива» направила в правительство и Генпрокуратуру список таких компаний. По данным «Известий», речь идет о 59 компаниях, в частности, о Volkswagen, Apple, IKEA, Microsoft, IBM, Shell, McDonald's, Porsche, Toyota, H&M.

Компании,Александр Новак,Коммерсант,Российский союз промышленников и предпринимателей,Shell,IBM,Ikea,Microsoft,Единая Россия,Apple,
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