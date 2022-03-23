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41 минуту назад

Компания российского олигарха допустила технический дефолт

Lenta.ruLenta.ru

Компания российского олигарха Алексея Мордашова «Северсталь» допустила технический дефолт: она не смогла расплатиться по бондам из-за введенных против ее владельца санкций. Лондонский офис Citibank, который выступал в качестве платежного агента, отказался проводить платеж «Северстали» на 12,6 миллиона долларов по еврооблигациям на 800 миллионов. Об этом сообщает РБК.

Компания российского олигарха допустила технический дефолт
Фото: ТАССТАСС

«Северсталь» предупреждала о риске дефолта в середине марта — компания допустила, что не сможет заплатить по своим евробондам. «Северсталь» обещала найти альтернативные пути, чтобы избежать дефолта.

Компания сообщала, что уладила потенциальные проблемы из-за внутренних российских ограничений — недавно Россия ограничила платежи по внешнему долгу в валюте, однако, по заявлению «Северстали», она получила «разрешение от соответствующих уполномоченных государственных органов Российской Федерации на выплату процентов в долларах США».

В начале марта «Северсталь» прекратила поставки стали в страны ЕС.

Мордашов попал в санкционный список ЕС 28 февраля вместе с рядом российских бизнесменов. Сам он говорил, что не понимает причин ограничений, поскольку всю жизнь занимался экономикой, а от политики далек.

Компании,Алексей Мордашов,ЕС,
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