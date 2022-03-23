Российские магазины взвинтили цены на товары из старых партий

Российские компании с начала марта подняли цены на свои товары в несколько раз. Речь идет как о продукции, произведенной внутри страны, так и об импортных товарах, завезенных в отечественные магазины. Цены повышены даже на одежду и обувь из старых коллекций, пишут "Известия".

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Сергей Фадеичев/ТАСС

Так, в Melon Fashion Group (марки Zarina, Love Republic, befree, sela) на 80% подорожала даже та одежда, которая в феврале продавалась со скидкой. Свитер Love Republic, который ранее стоил 999 рублей, теперь продается за 1799 рублей, платье — вместо 2519 рублей со скидкой сейчас можно купить за 3599 рублей. Сотрудники магазинов группы рассказали, что рост цен коснулся как старой, так и новой коллекции.

Видео дня

Обувь в сети магазинов "Рандеву" стала продаваться по цене вдвое выше прежней. Повышение стоимости связано с прекращением поставок из Европы. Такие товары составляют 90% ассортимента компании, пояснила сотрудница одного из магазинов.

Цены подняты даже на товар, поступивший в прошлом году. В январе женские демисезонные ботинки стоили в "Рандеву" 11 450 рублей, а 3 марта при оформлении онлайн-заказа поступило оповещение о повышении их цены до 13 730 рублей. Еще через неделю та же самая модель стала продаваться по цене более 19 тысяч рублей.

Резко подскочили цены и на линейку модного бренда Akhmadullina Dreams. Рост составил примерно 20%. Больше всего подорожали модели со сложным дизайном, представленные ограниченным тиражом.

"Рост связан с тем, что 60% коллекции Akhmadullina Dreams производится в Китае. Мы выкупаем продукцию по стоимости вдвое дороже", — пояснила основательница бренда Алена Ахмадуллина.

Как поясняет издание, готовые товары приходится выкупать у китайских производителей по высоким ценам из-за разницы в курсах валют.

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) "Известиям" рассказали, что одной из причин для резкого роста цен стал ажиотажный спрос. За последние два месяца территориальные управления выдали 55 предостережений и предупреждений, в том числе в связи с публичными заявлениями, направленными на создание ажиотажа. Инициировано около 1,3 тысячи проверок, сообщили в пресс-службе ведомства.