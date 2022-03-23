Минтранс оценил потери западных авиакомпаний от облета РФ

«У зарубежных авиакомпаний закончились транссибирские пролеты, они сейчас летают в обход. Полет у них изменился в одну сторону от двух до трех часов в зависимости от точки отправления. А один час полетного времени на дальнемагистральной машине — примерно 7,5 тонн керосина. Посмотрите, как их акции падают, как у них выросла стоимость билетов. Я хочу вам сказать, что потери у них будут по европейским компаниям на круг от двух до трех миллиардов долларов за год. Американцы ушли с кроссполярных перелетов, они также нас обходят, там меньшие потери, примерно 500 миллионов долларов они потеряют», — сказал Савельев.