Минтранс оценил потери западных авиакомпаний от облета РФ

Потери зарубежный авиакомпаний из-за облета территории России составят минимум два-три миллиарда долларов в год из-за удлинения маршрутов и дополнительной траты авиакеросина, заявил глава Минтранса РФ Виталий Савельев, выступая в Совфеде. Его слова приводит ТАСС.
«У зарубежных авиакомпаний закончились транссибирские пролеты, они сейчас летают в обход. Полет у них изменился в одну сторону от двух до трех часов в зависимости от точки отправления. А один час полетного времени на дальнемагистральной машине — примерно 7,5 тонн керосина. Посмотрите, как их акции падают, как у них выросла стоимость билетов. Я хочу вам сказать, что потери у них будут по европейским компаниям на круг от двух до трех миллиардов долларов за год. Американцы ушли с кроссполярных перелетов, они также нас обходят, там меньшие потери, примерно 500 миллионов долларов они потеряют», — сказал Савельев.
По его словам, в Минтрансе имеют понимание и план организации работы логистических цепочек в условиях санкционного давления. Однако оглашать его Савельев не стал, поскольку «не хочет их ухода в эфир».