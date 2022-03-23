Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+13° в 
USD 103.16EUR 113.26
Войти в почту
1 час назад

Австрийцы отказались платить России за газ в рублях

Вероника Полынина

Австрийская OMV продолжит платить за российский газ в евро, другой договорной базы нет. Об этом заявил глава компании Альфред Штерн в интервью телеканалу PULS24, передает РИА «Новости».

Австрийцы отказались платить России за газ в рублях
Фото: ReutersReuters

Отвечая на вопрос, продолжит ли компания оплачивать российский газ в евро или перейдет на рубли, Штерн заявил:

«Естественно (в евро). У нас нет другой договорной базы, я бы не смог делать ничего подобного».

Путин объявил о переводе расчетов за российский газ с Европой на рубли

Напомним, что ранее 23 марта президент России Владимир Путин заявил, что отныне РФ будет принимать оплату за поставки газа в «недружественные» страны в рублях, поскольку получать оплату в долларах и евро «не имеет смысла». Президент поручил ЦБ и правительству в недельный срок определить порядок совершения операций с Европой в рублях.

РИА «Новости» со ссылкой на источник сообщило, что лидеры стран Евросоюза могут обсудить требование России по расчетам за российский газ в рублях на саммите ЕС в Брюсселе 24 марта.

129
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители