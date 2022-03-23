Австрийцы отказались платить России за газ в рублях

Австрийская OMV продолжит платить за российский газ в евро, другой договорной базы нет. Об этом заявил глава компании Альфред Штерн в интервью телеканалу PULS24, передает РИА «Новости».

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Отвечая на вопрос, продолжит ли компания оплачивать российский газ в евро или перейдет на рубли, Штерн заявил:

«Естественно (в евро). У нас нет другой договорной базы, я бы не смог делать ничего подобного».

Напомним, что ранее 23 марта президент России Владимир Путин заявил, что отныне РФ будет принимать оплату за поставки газа в «недружественные» страны в рублях, поскольку получать оплату в долларах и евро «не имеет смысла». Президент поручил ЦБ и правительству в недельный срок определить порядок совершения операций с Европой в рублях.