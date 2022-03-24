Postnord останавливает доставку почты из России и Белоруссии

Шведская почтовая компания Postnord останавливает доставку писем и почтовых отправлений из России и Белоруссии и в эти страны. Остановка считается необходимой для соблюдения санкций ЕС, сообщается в опубликованном в четверг пресс-релизе Postnord.
"В связи со сложившимися обстоятельствами PostNord прекратила все перевозки между Швецией и Россией и Белоруссией. Это касается всех отправлений, включая письма и посылки почты. Для отправлений на Украину, к сожалению, можно ожидать задержки. Также существует неопределенность в отношении обработки грузов внутри Украины", - поясняется в сообщении.
Уже отправленное будут отослано обратно или обработано после консультации со Шведским управлением почты и связи.
Ранее Postnord прекратила все логистические связи с обеими странами.