Postnord останавливает доставку почты из России и Белоруссии

"В связи со сложившимися обстоятельствами PostNord прекратила все перевозки между Швецией и Россией и Белоруссией. Это касается всех отправлений, включая письма и посылки почты. Для отправлений на Украину, к сожалению, можно ожидать задержки. Также существует неопределенность в отношении обработки грузов внутри Украины", - поясняется в сообщении.