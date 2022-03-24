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2 часа назад

Рекрутер назвал срок расширения рынка вакансий в России

Lenta.ruLenta.ru

Российский бизнес закончит анализ рынка, наметит векторы развития и начнет реализовывать стратегию развития к маю. Тогда и начнется пополнение рынка вакансий, считает рекрутер Ильгиз Валинуров. Об этом специалист рассказал «Ленте.ру».

Рекрутер назвал срок расширения рынка вакансий в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Многие российские производственные компании сейчас ищут себя в импортозамещении, то есть анализируют какие услуги и товары они могут производить для того, чтобы удовлетворить потребности в, например, необходимых компонентах деталях и прочем», — сообщил Валинуров.

Пока бизнес занимается разработкой стратегии, рассказал эксперт по найму сотрудников. «Люди ищут понимание, куда идти, что открывать. Месяц, я думаю, еще потребуется, чтобы производители поняли какие новые мощности они будут запускать, и какие специалисты им потребуются», — добавил он.

Уже сейчас очевидно, что в этом году возрастет спрос на инженерно-технических работников, рассказал рекрутер. Также, особенно востребованными будут сотрудники различного рода производств, отметил Валинуров.

«Ну и никто не отменял актуальность массовых позиций типа продавца-консультанта, курьера, разнорабочего, сотрудника склада. Эта потребность никуда не делась. Их всегда не хватает. На таких позициях люди обычно работают шесть месяцев, ну максимум год, а после выгорают и ищут для себя варианты в смежных отраслях», — указал он.

Ранее рекрутер заявил о возросшем интересе иностранных компаний к IT-специалистам из России. Причина, как считает эксперт, в том, что российские программисты во многом подкованы лучше, чем их коллеги из Европы или США, однако их услуги стоят намного дешевле.

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