Fitch аннулирует рейтинги российских компаний

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings приняло решение аннулировать рейтинги всех российских компаний и их подразделений, попавших под ограничения Евросоюза. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.

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«В целях соблюдения санкций Европейского союза Fitch Ratings намерено отозвать свои оценки в отношении всех соответствующих российских компаний и их дочерних структур»,— отмечается в заявлении.

Это планируется сделать до 15 апреля.

8 марта группа компаний Fitch сообщила о том, что приостанавливает свою деятельность в России. В частности, ограничение деятельности коснулось кредитных рейтингов и других услуг, которые предоставляют российские подразделения Fitch Ratings и Fitch Solutions.

Согласно четвертому пакету санкций, принятому странами ЕС 15 марта 2022 года, европейским агентствам запрещено предоставлять рейтинговые услуги российским клиентам.