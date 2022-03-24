Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+17° в 
USD 96.05EUR 105.47
Войти в почту
1 час назад

Wildberries, Ozon и «Яндекс.Маркет» попросили кабмин поддержать онлайн-торговлю

Говорит МоскваГоворит Москваиещё 1

Российские онлайн-ретейлеры обратились к правительству с просьбой распространить на них такие же меры поддержки, как и у IT-отрасли, а также обеспечить бесперебойную работу в странах СНГ.

Wildberries, Ozon и «Яндекс.Маркет» попросили кабмин поддержать онлайн-торговлю
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Соответствующее письмо они направили на имя премьер-министра Михаила Мишустина.

«Несмотря на значительную роль отрасли интернет-торговли в поддержании экономической стабильности страны и фактическую принадлежность к IT-отрасли, сейчас практически отсутствуют адресные меры поддержки», — говорится в обращении.

По словам представителей компаний, без поддержки маркетплейсов будет трудно сохранить высокие темпы развития IT-отрасли, а также могут пострадать предприятия малого и среднего бизнеса, которые реализуют товар через такие площадки, пишет РБК.

Компании,Михаил Мишустин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители