Wildberries, Ozon и «Яндекс.Маркет» попросили кабмин поддержать онлайн-торговлю

Российские онлайн-ретейлеры обратились к правительству с просьбой распространить на них такие же меры поддержки, как и у IT-отрасли, а также обеспечить бесперебойную работу в странах СНГ.
Соответствующее письмо они направили на имя премьер-министра Михаила Мишустина.
«Несмотря на значительную роль отрасли интернет-торговли в поддержании экономической стабильности страны и фактическую принадлежность к IT-отрасли, сейчас практически отсутствуют адресные меры поддержки», — говорится в обращении.
По словам представителей компаний, без поддержки маркетплейсов будет трудно сохранить высокие темпы развития IT-отрасли, а также могут пострадать предприятия малого и среднего бизнеса, которые реализуют товар через такие площадки, пишет РБК.