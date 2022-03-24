Wildberries, Ozon и «Яндекс.Маркет» попросили кабмин поддержать онлайн-торговлю

Российские онлайн-ретейлеры обратились к правительству с просьбой распространить на них такие же меры поддержки, как и у IT-отрасли, а также обеспечить бесперебойную работу в странах СНГ.

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Соответствующее письмо они направили на имя премьер-министра Михаила Мишустина.

«Несмотря на значительную роль отрасли интернет-торговли в поддержании экономической стабильности страны и фактическую принадлежность к IT-отрасли, сейчас практически отсутствуют адресные меры поддержки», — говорится в обращении.