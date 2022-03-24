Россиянам предложили замену западного массмаркета

«В Турции, по моему мнению, качество производства лучше, но начать стоит все-таки с более бюджетного варианта из этих стран, я считаю. Цены на производство и на продукцию в любом случае будут выше, так как конвертируется все через доллар», — подчеркнула Геворкян, добавив, что до ввода санкций продаваемая на отечественном рынке одежда также изготавливалась в Азии, после чего в Россию попадала либо сразу, либо при помощи дистрибуционных центров в Европе.