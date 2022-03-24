Nord Stream 2 подаст заявление на банкротство в Швейцарии

Компания – оператор трубопровода «Северный поток – 2» Nord Stream 2 AG подаст заявление на банкротство в Швейцарии, пишет газета Stuttgarter Zeitung со ссылкой на главу фирмы Маттиаса Варнига.

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«Nord Stream согласно главе Маттиасу Варнигу подаст заявление на банкротство в Швейцарии», – говорится в статье, полная версия которой доступна лишь подписчикам, передает РИА «Новости».

По словам Варнига, «в ближайшие дни» Nord Stream 2 AG обратится в суд в швейцарском Цуге с соответствующим запросом, который должен предусматривать, как предполагается, «временный мораторий» на деятельность, передает ТАСС.

Ранее финансовый инвестор Nord Stream 2 опроверг сообщения о планах банкротства компании.

До этого сообщалось, что Nord Stream 2AG расторг контракты с работниками.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден отдал распоряжение администрации США ввести санкции в отношении оператора газопровода «Северный поток – 2» Nord Stream 2 AG и представителей руководства компании.

Напомним, Германия объявила об остановке сертификации «Северного потока – 2» в связи с признанием Москвой Донецкой и Луганской народных республик.