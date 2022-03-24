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37 минут назад

Deutsche Telekom объявила о приостановке инвестиций в российские проекты

ТАССТАСС

Немецкая телекоммуникационная компания Deutsche Telekom приостанавливает инвестиции в российские проекты в связи с ситуацией на Украине. Соответствующее сообщение было опубликовано компанией в Twitter.

Deutsche Telekom приостановила инвестиции в Россию
Фото: ReutersReuters

"Мы приостанавливаем инвестиции в российский рынок, о чем было заявлено на ежегодной пресс-конференции в четверг", - говорится в сообщении.

Ряд крупных иностранных компаний уже приостановил свою деятельность в России из-за ситуации вокруг Украины.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.

Компании,Владимир Путин,ЕС,
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