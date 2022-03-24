Deutsche Telekom приостановила инвестиции в Россию

Немецкая телекоммуникационная компания Deutsche Telekom приостанавливает инвестиции в российские проекты в связи с ситуацией на Украине. Соответствующее сообщение было опубликовано компанией в Twitter.

"Мы приостанавливаем инвестиции в российский рынок, о чем было заявлено на ежегодной пресс-конференции в четверг", - говорится в сообщении.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.