Оператор «Северного потока-2» подаст заявление о банкротстве

Оператор «Северного потока – 2» Nord Stream 2 AG намерен в ближайшие дни подать заявление о банкротстве. Об этом сообщил исполнительный директор компании Маттиас Варниг, передает Stuttgarter Zeitung.

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По его словам, в ближайшие дни Nord Stream 2 AG обратится в суд в швейцарском Цуге с запросом о банкротстве. Запрос предусматривает временный мораторий на деятельность компании.

Ранее в СМИ неоднократно появлялась информация о подготовке к процедуре банкротства оператора «Северного потока – 2», но в компании ее опровергали.

Агентство Reuters в начале марта сообщало, что компания Nord Stream 2 AG рассматривает вопрос банкротства в связи с введенными против нее санкциями. По данным агентства, компания работает с финансовым консультантом над урегулированием ряда обязательств и готовится официально начать производство по делу о неплатежеспособности в швейцарском суде.