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1 час назад

Holland Colours замораживает инвестиции в российский рынок

ТАССТАСС

Нидерландский производитель красок и покрытий Holland Colours объявил о приостановке инвестиций в российские и белорусские проекты из-за ситуации на Украине. Об этом в четверг сообщили представители компании.

Holland Colours замораживает инвестиции в российский рынок
Фото: Holland ColoursHolland Colours

"Holland Colours приостанавливает инвестиции в развитие бизнеса в России и Белоруссии, но продолжит реализацию своей продукции клиентам в соответствии с санкциями ЕС", - говорится в сообщении.

Объем экспорта нидерландской компании в Россию, Белоруссию и на Украину составляет менее 4% общей выручки.

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