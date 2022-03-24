Holland Colours замораживает инвестиции в российский рынок

Нидерландский производитель красок и покрытий Holland Colours объявил о приостановке инвестиций в российские и белорусские проекты из-за ситуации на Украине. Об этом в четверг сообщили представители компании.
"Holland Colours приостанавливает инвестиции в развитие бизнеса в России и Белоруссии, но продолжит реализацию своей продукции клиентам в соответствии с санкциями ЕС", - говорится в сообщении.
Объем экспорта нидерландской компании в Россию, Белоруссию и на Украину составляет менее 4% общей выручки.