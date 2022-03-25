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1 час назад

ФАС накажет торговые сети за повышение цен

Ura.RuUra.Ru

Федеральная антимонопольная служба будет наказывать все торговые сети за необоснованное повышение цен. Это коснется не только крупных торговых сетей, но и других участников рынка.

Торговые сети накажут за повышение цен
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RUЕкатерина Сычкова © URA.RU

«ФАС прорабатывает вопрос о совершенствовании антимонопольного законодательства. Мы рассматриваем возможность распространить действие антимонопольного законодательства не только на доминантов, но и на других участников рынков, включая посредников, завышающих цены в период повышенного спроса», — передают «Известия» сообщение пресс-службы ФАС.

Ранее россияне начали экстренно скупать продукты на фоне санкций, введенных из-за проведения вынужденной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что санкции были бы введены в любом случае. Он подчеркнул, что граждане России не останутся без поддержки государства. На фоне ажиотажа магазины начали поднимать цены на продукты. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что необходимо наказывать торговые сети, так как повышение цен носит необоснованный характер, пишет «Дни.ру». В Минсельхозе сообщили, что у России есть все необходимые ресурсы, чтобы не допустить дефицита продуктов и стабилизировать цены, передает RT. 23 марта Владимир Путин сообщил, что россияне перестали экстренно скупать продукты в магазинах.

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