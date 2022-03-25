Российский миллиардер Петр Авен, возглавлявший Альфа-банк, рассказал о трудностях, с которыми он столкнулся после введения Западом против него санкций.

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«Наш бизнес полностью разрушен. Все, что мы строили 30 лет, сейчас полностью разрушено. И мы должны как-то начать новую жизнь», — сказал он в интервью Financial Times.

В настоящее время предприниматель находится в Лондоне, где у него есть двухуровневая квартира, а также особняк в пригороде. Из-за санкций его права владения недвижимостью были заморожены, как и банковские счета и другие активы.

«Смогу ли я нанять уборщицу или водителя? Я не вожу машину... может быть, моя падчерица будет водить. Мы не понимаем, как выжить», — пожаловался Авен.

По данным издания, в течение 20 дней бизнесмена могут выслать из Великобритании (у него есть российское, латвийское гражданство и американская виза), однако он хочет остаться в стране с женой и восьмилетним сыном.

Также Авен намерен оспорить санкции и ищет для этого британского адвоката, однако на быстрое решение проблемы рассчитывать не приходится.

Ранее коллега Авена, основатель «Альфа-групп» Михаил Фридман, который также попал под санкции, пожаловался, что него практически нет денег и он не понимает, как ему оплачивать даже небольшие расходы, такие как уборка. Миллиардер допустил, что ему придется убирать в доме самому.

Авен и Фридман вышли из состава директоров Альфа-банка после того, как попали под санкции.