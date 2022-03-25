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1 час назад

В Кремле разъяснили применение поручения Путина о плате за газ в рублях

Lenta.ruLenta.ru

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков пояснил, что поручение президента России Владимира Путина о переводе платы за газ в рубли не касается компании «Новатэк». Об этом сообщает ТАСС.

В Кремле уточнили, кого не коснется поручение продавать газ за рубли
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Пресс-секретарь президента отметил, что поручение президента распространялось на «Газпром». Он добавил, что «Новатэк» является частной компанией, поэтому «туда вряд ли может быть прямое поручение».

«Это директива "Газпрому". Это международная компания, где главным собственником является государство, поэтому такая директива "Газпрому" дана. Про "Новатэк" президент ничего не говорил», — заявил Песков.

23 марта Владимир Путин принял решение в кратчайшие сроки перевести расчеты за поставки газа в Европу в рубли. По словам главы государства, Россия откажется принимать оплату за поставки природного газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро. В связи с этим президент России поручил Центробанку и правительству в недельный срок определить порядок операций по приобретению рублей на внутреннем рынке покупателями российского газа.

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