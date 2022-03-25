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1 час назад

Ретейлер Selgros планирует продать бизнес в РФ менеджменту

Лера Букина

Ретейлер Selgros Cash&Carry, управляющий в РФ гипермаркетами мелкооптовой торговли, намерен передать российский бизнес менеджменту. Об этом сообщает «Интерфакс».

Ретейлер Selgros планирует продать бизнес в РФ менеджменту
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сделку, прежде всего, должна согласовать Федеральная антимонопольная служба РФ.

Selgros Cash&Carry Russia будет и дальше вести бизнес в России, поддерживать своих клиентов, в частности, B2B-сегмент. Режим работы всех магазинов сети не изменился.

«Мы несем ответственность за более чем 2000 человек, и наша главная задача сегодня – позаботиться о них, сохранив их рабочие места и обеспечив поддержку», - подчеркнул генеральный директор Selgros Cash&Carry Russia /Global Foods Аксель Дитер Хартенштайн.

Сейчас Selgros и дистрибьютор товаров для гостинично-ресторанного бизнеса Global Foods принадлежат австрийской Transgourmet. Global Foods в РФ также будет выкуплена менеджментом. Отмечается, что компания будет продолжать деятельность в стране с новым акционером.

Выручка ООО «Зельгрос» по РСБУ в 2020 году оценивалась в 13,19 млрд рублей, чистый убыток – в 1,57 млрд рублей.

Ранее пресс-служба табачная компания Philip Morris International (выпускает продукцию под брендами Marlboro, L&M, Chesterfield, Parliament, Bond Street, а также IQOS) сообщила РБК, что в организации рассматриваются варианты реструктуризации бизнеса в России, в том числе возможную передачу активов.

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