"Газпром" попросил Индию оплатить импорт газа в евро

Российская компания Газпром обратилась с просьбой к крупнейшей индийской государственной газовой компании GAIL (India) Limited оплатить импорт газа в евро, а не в долларах, сообщает The Economic Times со ссылкой на источники.

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«GAIL не видит проблем в урегулировании платежа в евро, поскольку европейские страны оплачивают свой импорт в евро», – цитирует издание слова источника, передает ТАСС.

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По данным газеты, GAIL заключила долгосрочную сделку по импорту газа с Gazprom Marketing & Trading Singapore на ежегодную покупку 2,5 млн тонн сжиженного природного газа, расчет подразумевался в долларах.

Источники указывают, что Газпром написал GAIL с просьбой, чтобы компания погасила платежи за покупку газа в евро. По этим данным, индийская компания изучает запрос.

Ранее президент России Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки природного газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро, оплата за топливо будет приниматься рублями. Глава государства подчеркнул, что изменения по газовым контрактам с недружественными странами коснутся только валюты платежа, при этом Россия продолжит поставлять природный газ в зафиксированных в контрактах объемах, в соответствии с контрактными ценами и принципами ценообразования.

В тот же день глава комитета Бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст заявил, что оплата за поставляемый российский природный газ в рублях технически возможна, однако отметил, что это вынудит Евросоюз обходить свои же санкции, что обернется возобновлением дискуссий о бойкоте энергоносителей из России. В свою очередь представитель министерства по делам экономики и защиты климата Германии Сузанне Унград заявила, что в Берлине приняли к сведению сообщение и решили обсудить решение России по оплате поставок газа рублями с ЕС и компаниями.

Польская энергетическая компания PGNiG заявила об отсутствии возможности перейти в расчетах за поставки газа из России на рубли. Премьер Словении Янез Янша заявил, что в Европе никто не будет платить за газ в рублях. В Японии решение России вызвало непонимание. Президент Сербии Александр Вучич счел решение России «проблемой».

Между тем Болгария заявила о готовности оплачивать газ из России в рублях. В свою очередь премьер-министр Бельгии Александер де Кроо заявил, что рассчитывает на снижение цен на газ при оплате за поставки в рублях. Канцлер Австрии Карл Нехаммер выступил против бойкота поставок нефти и газа из России. В Кремле также пообещали учесть озабоченности Сербии по оплате за поставки российского газа.

Вице-премьер Александр Новак заявил, что Европе нечем заменить российский газ ни сейчас, ни в ближайшие пять лет. Кремль призвал покупателей газа у России сформулировать позицию по поводу оплаты в рублях. Г