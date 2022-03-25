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21 минуту назад

Китайский гигант задумал отказаться от многомиллионных вложений в Россию

Lenta.ruLenta.ruиещё 1

Китайская государственная компания Sinopec Group приостановила переговоры о многомиллионных инвестициях в Россию, пишет Reuters со ссылкой на источники. Об отказе от вложений Sinopec задумалась, следуя призывам властей к осторожности из-за вводимых после начала российской операции на Украине санкций.

Китайский гигант задумал отказаться от многомиллионных вложений в Россию
Фото: ReutersReuters

Речь идет, в частности, об инвестициях в полмиллиарда долларов в газохимический завод. Предполагалось, что китайский гигант станет партнером «Сибура», крупнейшей нетфехимической компании России, в проекте, аналогичном Амурскому газохимическому комплексу (ГХК). На его базе у российской и китайской компании есть совместное предприятие с долями в 60 и 40 процентов соответственно.

«Компании хотели повторить амурское предприятие и выбирали место», — указал источник.

Решение о паузе в переговорах последовало за введением западных санкций в отношении Геннадия Тимченко, одного из акционеров «Сибура», пояснил собеседник агентства. Два источника утверждают, что с финансированием самого амурского проекта тоже возникают трудности из-за ограничений в отношении ключевых кредиторов. Эти трудности Sinopec старается преодолеть, заявил еще один собеседник Reuters.

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«Сибур» не стал комментировать приостановку переговоров относительно нового завода, однако сообщил, что продолжает сотрудничать с Sinopec. В компании уточнили, что продолжат совместную работу над реализацией амурского проекта.

Сделку по созданию СП на базе Амурского ГХК стороны закрыли в конце 2020 года, сообщалось на сайте «Сибура». Тогда сообщалось, что мощности будущего крупнейшего в мире комплекса по производству базовых полимеров составят почти 3 миллиона тонн в год. Сроками завершения строительства называли 2024 год.

Компании,Геннадий Тимченко,Горно-химический комбинат,Сибур,
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