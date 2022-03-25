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1 час назад

Российский мегапроект остался без финансирования из-за санкций

Елена Прошина

Правительство России планирует отказаться от финансирования высокоскоростной магистрали из Москвы в Санкт-Петербург из фонда национального благосостояния из-за введенных против РФ санкций. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на близких к кабмину источников и федерального чиновника.

Российский мегапроект остался без финансирования из-за санкций
Фото: РЖДРЖД

По словам собеседников газеты, в сложившейся ситуации требуется пересмотр планов инвестиций из ФНБ, из которого на финансирование магистрали планировалось выделить почти 500 миллиардов рублей. Они также отметили, что если раньше финансовая модель проекта была «жизнеспособна хотя бы на бумаге», то сейчас она совершенно утратила актуальность из-за подорожания импорта, снижения платежеспособного спроса и ухудшения прогнозов по перевозкам.

«Вероятность отказа от строительства магистрали за счет ФНБ — почти 100 процентов», — заявил близкий к ситуации источник.

Еще одной преградой строительства ВСМ собеседники газеты назвали решение Siemens приостановить контракт с РЖД на покупку электропоездов «Сапсан», являющихся основным средством передвижения на магистрали между Москвой и Петербургом.

Напомним, что магистраль должна была стать первым в России высокоскоростным железнодорожным пассажирским проектом протяженностью 679 километров, но ее строительство так и не было начато. Возведение ВСМ планировали начать в 2021 году, а движение — в 2028. Время в пути без учета остановок оценивалось в 2 часа 15 минут.

Компании,Siemens,РЖД,Правительство РФ,
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